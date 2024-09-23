حزب الله: القائد العسكري علي كركي بخير وانتقل إلى مكان آمن

وطن: أكّد حزب الله عدم صحة الأخبار العبرية بشأن اغتيال القائد الحاج علي كركي.

وفي بيان له، ردّ الحزب على "ادعاءات جيش الاحتلال باغتيال الأخ المجاهد ‏علي كركي"، وأكّد "أنّ ‏القائد كركي بخير وهو بحول الله تعالى في ‏كامل صحته وعافيته، وقد انتقل إلى مكان آمن".

وكان جيش الاحتلال، استهدف مبنىً في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت عصر الإثنبن 23 أيلول/سبتمبر، زاعماً اغتياله لقيادي رفيع في المقاومة الإسلامية في لبنان.‏

ونقل مراسل الميادين، أنّ 4 صواريخ استهدفت المبنى في الضاحية الجنوبية، دون أن ينفجر جميعها، مشيراً إلى إصابة 7 جرحى بينهم حالة حرجة، في حصيلة أولية.