حزب الله: القائد العسكري علي كركي بخير وانتقل إلى مكان آمن
23.09.2024 10:14 PM
وطن: أكّد حزب الله عدم صحة الأخبار العبرية بشأن اغتيال القائد الحاج علي كركي.
وفي بيان له، ردّ الحزب على "ادعاءات جيش الاحتلال باغتيال الأخ المجاهد علي كركي"، وأكّد "أنّ القائد كركي بخير وهو بحول الله تعالى في كامل صحته وعافيته، وقد انتقل إلى مكان آمن".
وكان جيش الاحتلال، استهدف مبنىً في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت عصر الإثنبن 23 أيلول/سبتمبر، زاعماً اغتياله لقيادي رفيع في المقاومة الإسلامية في لبنان.
ونقل مراسل الميادين، أنّ 4 صواريخ استهدفت المبنى في الضاحية الجنوبية، دون أن ينفجر جميعها، مشيراً إلى إصابة 7 جرحى بينهم حالة حرجة، في حصيلة أولية.