مروان طوباسي يكتب لوطن: على هامش دورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة ، رؤية فلسطينية لمواجهة مخططات دولة الأحتلال .

في ظل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الذي أكد على إنهاء الأحتلال ارتباطا بجدول زمني استنادًا إلى فتوى محكمة العدل الدولية ، يقف العالم اليوم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة منتظرا منا نحن اصحاب الحق والقضية رؤية واضحة تتماشى مع هذا التوجه الأممي في خطابنا الفلسطيني المنتظر ، وتنسجم مع مواقف الشعوب المتضامنة معنا وخطاب لا يقل في مضمونه عن روح تضامن الشعوب حول العالم ومطالبها المعلنة مع كفاح شعبنا ، حتى لا نكرر أنفسنا ونعيد خطابنا السياسي المعتاد ، فان العالم يتحرك وهو بانتظار خطاب يحمل رؤية متميزة في ظل المتغيرات الجارية بتسارع .

-- دولة فلسطينية تحت الأحتلال.

إن إعلان فلسطين دولة تحت الأحتلال يمثل خطوة استراتيجية ضرورية نحو المطالبة بالحماية الدولية واستكمال الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة . هذا الإعلان سيتيح لنا أيضا المطالبة بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حسب نظام مجلس الامن ، وبالتالي إحراج الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تواصل حتى اليوم رفض إدانة الجرائم الإسرائيلية في مجلس الأمن والجمعية العامة والأعتراف بحق تقرير المصير لشعبنا، الامر الذي يعيد تأكيد عدم مصداقية هذه الإدارات عندما يتعلق الأمر بحديثها عن الدولة الفلسطينية او حل الدولتين . ادارات أمريكية منذ تأسيس الحركة الصهيونية باحضانها لن تمتلك مبادئ العدالة والحرية للشعوب ، كما لن يكون هنالك فرقا بينها او تمايز بمواقفها الجوهرية في شأن العلاقة الإستراتيجية مع دولة الأحتلال واستمرار دعمها لاستدامته .

إن هذا التوجه المتعلق بالإعلان لا يُعدّ فقط استكمالًا للعمل الدبلوماسي الذي انطلق بالجمعية العامة عام ١٩٧٤ عندما صرخ حينها الرئيس المؤسس أبو عمار " جئتكم احمل غصن الزيتون في يدي والبندقية باليد الاخرى ، فلا تسقطوا غصن الزيتون الاخضر من يدي"، وما تبع لاحقا من اعترافات دولية وبفلسطين دولة غير عضو بالأمم المتحدة عام ٢٠١٢ التي قدم طلبها الاخ الرئيس ابو مازن أمام العالم حينها ، بل استكمالا لنيل الإعتراف الكامل عضوا كامل العضوية . كما وبشكل هذا الإعلان عن دولة تحت الأحتلال جزء لا يتجزأ من المقاومة المتنوعة الاشكال ضد الاحتلال والأستيطان ونظام التمييز العنصري والاقتلاع العرقي الجاري الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه واستدامته نحو التهجير وضم اجزاء كبيرة من الاراضي المحتلة كما القدس واعادة احتلال غزة بأشكال مبتكرة . ان هذا الإعلان يفضح ازدواجية المعايير التي يمارسها جزء من المجتمع الدولي اصحاب النفاق والخداع السياسي في انحيازهم لمفاهيم استعمارية قديمة تُقدم في ثوب جديد ومنها مشروع الشرق الاوسط الجديد ، ويضعهم أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية امام شعوب دولهم .

إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال سيجسد التضامن الدولي ويتماهى مع تصاعد وتيرته اليوم حول العالم للاستفادة منها والبناء عليها ، كما ويسلط الضوء على واقع الاضطهاد الذي يعيشه الشعب الفلسطيني منذ عقود ، ويعيد التركيز على ضرورة إنهاء الاحتلال اولاً كضرورة أمام المجتمع الدولي والتأكيد على وحدة الأرض والشعب وقضية شعبنا كوحدة واحدة لقطع الطريق عن مشاريع ما سُمي باليوم التالي في غزة .

كما وسيشكل وسيلة لتحفيز الدعم الرسمي من الدول الصديقة لفلسطين ، ويشكل ضغطًا على الدول الغربية الكبرى التي تدعم إسرائيل، خاصة في ظل التصعيد العسكري والضغوط المتزايدة على الفلسطينيين واللبنانين اليوم ، وأداة دبلوماسية مقاومة إضافية لمواجهة الاحتلال ومطالبة إسرائيل بوقف عدوانها الذي ياخذ شكل الإبادة الجماعية والتجويع ، والضغط على حكومتها الفاشية للالتزام بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تتنكر لها منذ اعلان تأسيسها وفق القرار الأممي ١٨١ الذي لم تلتزم به بل وتجاوزته بصمت العالم حتى احتلال ما تبقى من أرض عام ٦٧ .

-- أهمية الوحدة الفلسطينية والتحرك الدولي.

لا يمكن الحديث عن أي تحرك فلسطيني فعّال دون أن يكون قائما على وحدة الصف والقرار الوطني الفلسطيني . استمرار الانقسام الداخلي بين الفصائل الفلسطينية الذي سببه الانقلاب يضعف أي جهد دولي أو دبلوماسي . يجب أن تتحد كافة القوى الفلسطينية ولا اقصد الفصائل فقط على اهميتها في اطار منظمة التحرير التي يفترض الارتقاء بدورها وفعاليتها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها مع كافة فئات شعبنا خاصة من الشباب وتكريسها كجبهة وطنية عريضة ، وتحت رؤية مشتركة تعمل على تعزيز التحرك الدولي والمقاومة السياسية والقانونية والشعبية. إن توحيد الجبهة الداخلية سيساهم في تقديم صورة قوية ومتماسكة للعالم، بما يضمن وحدة كافة مطالب شعبنا وأولها الان حماية شعبنا وما تبقى من غزة المدمرة على طريق إنهاء الأحتلال واسقاط نظام الابرتهايد .

--الرهان على المحاكم الدولية.

في ظل الانحياز الغربي المتزايد لدولة الاحتلال، نجد أنفسنا أمام ضرورة استراتيجية لإعلان هذا الموقف من الدولة تحت الأحتلال . ان تجاهل قرارات المحاكم الدولية ومعاداة قراراتها وتوجيه الاتهام السخيف لمعاداة السامية لها ولكل من ينتقد فظائع الأجرام المتتالي لم يعد مقبولًا، وقد آن الأوان لوضع خطة واضحة برؤيتنا المستقلة وأدواتنا الوطنية، لتعزيز مصلحة شعبنا العليا وفق البوصلة الوطنية . إن المحاكم الدولية تُعدّ إحدى الأدوات القانونية المهمة التي يمكن استخدامها لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية.

-- الدولة المارقة والإعلام الدولي.

لا يمكن إغفال دور الإعلام الدولي في تشكيل الرأي العام ، خصوصا في المجتمعات الغربية التي طالما كانت محورية في دعم إسرائيل . من الضروري توجيه الجهود نحو الإعلام العالمي لكشف الحقيقة وتقديم رواية عادلة للقضية الفلسطينية تستند الى التاريخ والوقائع . الرأي العام الغربي يلعب دورا كبيرا في التأثير على السياسات الدولية ومواقف الدول ، ولذا يجب أن تكون هناك حملات إعلامية ممنهجة تهدف إلى توعية العالم بواقع الأحتلال وحجم الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني وبحق القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة ، الأمر الذي يؤكد ويفضح مكانة اسرائيل كدولة مارقة ، مما يتطلب جهدا محوريا خلاقا ومقاوما لطواقمنا الدبلوماسية بالتعاون مع اصدقاؤنا حول العالم .

--دور الدول الإقليمية في دعم التحرك الفلسطيني.

لا يمكن إغفال أهمية الدول الإقليمية في دعم التحرك الفلسطيني المفترض بالإعلان عن دولة تحت الأحتلال ومن اجل طرد هذه الدولة المارقة من عضوية الامم المتحدة او بأقل الايمان تجميد عضويتها . هذه الدول كما والدول الصديقة حتى ولو اختلفنا مع البعض منها لحساباتها ومصالحها الخاصة ، الا انه يتوجب أن تكون شريكة في هذا الجهد ، خاصة في ظل التحولات الإقليمية الكبير كما والدولية الجارية التي تفقد لها الولايات المتحدة لاعتبارات متعددة جزء كبير من هيمنتها المتوحشة وتأثيراتها . يمكن لهذه الدول أن تلعب دورا محوريا في حشد الدعم الدولي، سواء كان ذلك عبر الأمم المتحدة أو من خلال منابر دبلوماسية أخرى .

-- الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل على مستوى عالمي .

خطابنا السياسي يجب ان يدعوا بوضوح وجرأة الى حملة دولية رسمية وشعبية واسعة لمقاطعة إسرائيل على غرار حملات المقاطعة التي ساهمت في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وحث المجتمع الدولي على فرض عقوبات على إسرائيل دون الاكتفاء فقط بالدعوات الى مقاطعة بضاىع المستوطنات او الشركات الدولية التي تعمل بها ومعها .

-- ضرورة امتلاك الرؤية الاستراتيجية .

نحن اليوم جزء من هذا العالم وصراعاته، ولكن ذلك لا يجب أن يمنع من امتلاك رؤية واضحة دون أن نقع مرة جديدة في فخ المبادرات التي تهدف إلى استضعافنا برعاية أمريكية. علينا أن نفهم استراتيجيات الصراع في المنطقة بوضوح ، ونبني تحالفات قائمة على مصالحنا المشتركة مع الدول التي تشترك معنا في رفض المشروع الصهيوني ونبحث عن تقاطعات معها لا معاداتها .

ختاما ، إننا أمام لحظة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني. إذا لم نتوحد حول مشروع سياسي مقاوم وحازم ونعتمد رؤية تستند لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف بهدف التصدي للمخططات الإسرائيلية الجارية ومخططات الحركة الصهيونية العالمية ، فإن الهزيمة قد تكون مصيرنا لسنوات قادمة . إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو رسالة واضحة للعالم تحدد شكل وطبيعة الدولة وحدودها وفق جوهر القرارات الأممية ووثيقة اعلان الاستقلال الفلسطيني في وقت لا تمتلك دولة الأحتلال حدودا لها بل خريطة من التوسع على حساب شعوب منطقتنا الأصلانيين ، ورسالة بأننا لن نتنازل عن حقوقنا الثابتة ولن نقبل بالحلول التي تكرّس الأحتلال ومفاهيم الإستعمار وتسعى فقط لطحن ثقافة المقاومة لتمرير مشاريع اقتصادية وامنية إقليمية لا مصلحة فيها لنا طالم لم ننجز مرحلة التحرر الوطني .