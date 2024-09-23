شهيد وإصابتان في قصف للاحتلال شرق خان يونس

وطن: استُشهد مواطن وأصيب آخران، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف طائرات جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الضابطة شرق خان يونس.

وكان طفل استُشهد وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات مسيرة "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

كما استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، في قصف للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف للاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,431 مواطنا، وإصابة 95,818 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.