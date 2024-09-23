رداً على العدوان الإسرائيلي.. حزب الله يدكّ بالصواريخ "رامات ديفيد" والمخازن الرئيسة في المنطقة الشمالية

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الإثنين، قصف المخازن الرئيسة التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة "نيمرا" بعشرات ‏الصواريخ، مرّتين.

كما قصف مجاهدو المقاومة مقرّ الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة "يوآف" بعشرات الصواريخ، ومقرّ قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة "عين زيتيم" بعشرات الصواريخ أيضاً.



وبالتزامن، قصف حزب الله مجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل"، في منطقة ‏"زوفولون" شمالي حيفا بعشرات الصواريخ.

وقصفت المقاومة قاعدة ومطار "رامات ديفيد" ‏بعشرات الصواريخ.‏

وأكّدت المقاومة أنّ هذه الاستهدافات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية هذه، على الرغم من كل الاعتداءات "الإسرائيلية" الواسعة والمتواصلة على القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية.

وكان مصدر في جنوبي لبنان أفاد بإطلاق صليات صاروخية بعيدة المدى من لبنان في اتجاه فلسطين المحتلة، بينما قالت وسائل إعلام عبرية إنّ الصليات الصاروخية تُطلق من دون توقف.

وأشار الإعلام العبري إلى دويّ صفارات الإنذار شمالي الضفة الغربية.



بدورها، أفادت مصادر في القدس المحتلة بدويّ صفارات الإنذار في سجن الجلمة المعروف بسجن "كيشون".

وأضافت إلى أنّ مستوطنات شمال الضفة، التي دوت فيها صفّارات الإنذار، تبعد عن لبنان نحو 200 كم.

وقبل ذلك، أفاد مصادر في الجنوب بإطلاق صليات صاروخية متجددة من لبنان في اتجاه الشمال والعمق الفلسطيني المحتل، لافتاً إلى سماع انفجارات في شمال فلسطين المحتلة في إثر الصلية الصاروخية التي انطلقت.

وأكّد الإعلام العبري سقوط صواريخ وسط الجولان من دون دوي صفارات الإنذار.

وفي السياق، نقل "جيش" الاحتلال إطلاق 165 صاروخاً من لبنان منذ صباح اليوم.

ودوّت صفارات الإنذار في مدينة حيفا المحتلة و"الكريوت"، بينما سقطت الصواريخ في "يوكعنام" جنوبي شرقي حيفا، وفي العفولة

وفي وقتٍ سابق اليوم، قصفت المقاومة الإسلامية المقرّ الاحتياطي للفيلق الشمالي، وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة "عميعاد"، ومُجمّعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏"زوفولون" شمالي مدينة حيفا المحتلة بعشرات الصواريخ.‏

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنّ استهداف قاعدة "عميعاد" قرب طبريا "هو الأعنف من جانب حزب الله".