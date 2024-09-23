مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ من قريتي أم صفا وعارورة

وطن: واصل مستوطنون لليوم الثالث عشر على التوالي، تجريف أراضٍ في قريتي أم صفا وعارورة شمال غرب مدينة رام الله.

وقال رئيس المجلس القروي في إم صفا مروان صباح، إن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال شرعوا بتجريف قرابة 500 دونم من أراضي القريتين وقطعوا الطريق الواصل بين القرية وقرية دير السودان، ومنعوا المواطنين من المرور.

وأضاف أن الاحتلال بعمليات التجريف التي يجريها فصل القرية بشكل كامل عن محيطها العربي وأصبح سكانها البالغ عددهم 720 نسمة في سجن بشكل تام تحيط بهم المستوطنات والشوارع الالتفافية من كل الاتجاهات.

وقال صباح: إن الأهالي يتعرضون خلال الأيام الماضية لإطلاق نار متواصل من المستوطنين في حال محاولتهم الاعتراض على عمليات التجريف التي تستهدف جبل الراس في القرية، مناشدا كل المؤسسات الدولية والحقوقية التدخل من أجل وضع حد لعدوان المستوطنين المتواصل والهادف إلى تهجيرهم منها.