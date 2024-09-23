"طريق الحرير الجديد".. صداقة وتوطيد للعلاقات بين الصين والشعوب العربية

وطن: شكلت مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، إعادة إحياء طريق الحرير التي ربطت الصين بدول أوروبا مرورا بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كيلومتر من خلال شبكة الطرق البرية والبحرية قبل ألفي عام.

ولأهمية تلك الطريق بالنسبة للصين والعالم، أعاد الرئيس الصيني شي جين بينغ إحيائها من خلال مبادرة الحزام والطريق أو ما تُعرف "طريق الحرير الجديد" التي تركز على الاقتصاد والاستثمار في البنية التّحتيّة، والتّعليم ومواد البناء، والسّكك الحديديّة والطّرق السّريعة، والسّيارات والعقارات، وشبكة الطّاقة والحديد والصّلب في الدول الصديقة والشريكة للصين، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية. وتم دمج المبادرة في دستور جمهورية الصين الشعبية في عام 2017، وتصف الحكومة الصينية المبادرة بأنها محاولة لتعزيز التواصل الإقليمي واحتضان مستقبل أكثر إشراقًا.

اقتصاد الصين كان الأكبر قبل قرن ونصف

عام 1820 كان الاقتصاد الصّيني هو الاقتصاد الأكبر في العالم، لكن الثّورات الصّناعيّة في الغرب أنهت هذا التّفوق من خلال الفترة (1820 - 1978)، حيث انحسر الاقتصاد الصّيني حتى وصل إلى أدنى مستوياته خلال الفترة (1952 - 1978).

الأهداف المعلنة هي "بناء سوق كبير موحد والاستفادة الكاملة من الأسواق الدولية والمحلية، من خلال التبادل الثقافي والتكامل، لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وينتهي الأمر بنمط مبتكر مع تدفقات رأس المال وتجمع المواهب. وقاعدة بيانات التكنولوجيا.

ولأن المبادرة تعالج "فجوة البنية التحتية" وبالتالي لديها القدرة على تسريع النمو الاقتصادي عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا.

تُدرج بعض التقديرات مبادرة الحزام والطريق كواحدة من أكبر مشاريع البنية التحتية والاستثمارات في التاريخ، والتي تغطي أكثر من 68 دولة، بما في ذلك 65٪ من سكان العالم و40٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي اعتبارًا من عام 2017.

يبني المشروع على طرق التجارة القديمة التي كانت تربط الصين بالغرب، وطرق ماركو بولو وابن بطوطة في الشمال وطرق الرحلات الاستكشافية البحرية لسلالة مينج الأدميرال تشنغ هي في الجنوب. وتشير مبادرة الحزام والطريق الآن إلى المنطقة الجغرافية بأكملها لطريق التجارة التاريخي "طريق الحرير" والذي تم استخدامه باستمرار في العصور القديمة. تطوير الرينمينبي كعملة للمعاملات الدولية وتطوير البنى التحتية للدول الآسيوية، وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وخلق أسواق جديدة للمنتجات الصينية، وتصدير القدرة الصناعية الفائضة، ودمج البلدان الغنية بالسلع بشكل أوثق في الاقتصاد الصيني كلها أهداف مبادرة الحزام والطريق.

بينما تنظر بعض الدول إلى المشروع بشكل نقدي بسبب النفوذ الصيني المحتمل، يشير البعض الآخر إلى إنشاء محرك نمو عالمي جديد من خلال ربط آسيا وأوروبا وأفريقيا معًا وتقريبهما.

في طريق الحرير البحري الذي يعد الطريق لأكثر من نصف جميع الحاويات في العالم، يتم توسيع موانئ المياه العميقة، وبناء مراكز لوجستية وإنشاء طرق مرور جديدة في المناطق النائية، حيث يمتد طريق الحرير البحري بوصلاته من الساحل الصيني إلى الجنوب عبر هانوي إلى جاكرتا وسنغافورة وكوالالمبور عبر مضيق ملقا عبر سريلانكا كولومبو باتجاه الطرف الجنوبي للهند عبر مالي عاصمة جزر المالديف إلى مومباسا شرق إفريقيا من هناك إلى جيبوتي ثم عبر البحر الأحمر عبر قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط، وهناك عبر حيفا واسطنبول وأثينا إلى منطقة البحر الأدرياتيكي العليا إلى مركز ترييستي بشمال إيطاليا بمينائها الدولي المجاني وسكك الحديد وصلات لأوروبا الوسطى وبحر الشمال.

نتيجة لذلك ترتبط بولندا ودول البلطيق وأوروبا الشمالية ووسط أوروبا أيضًا بطريق الحرير البحري وترتبط لوجستيًا بشرق إفريقيا والهند والصين عبر موانئ البحر الأدرياتيكي وبيرايوس. وبشكل عام سيتم إعادة تنظيم وصلات السفن لنقل الحاويات بين آسيا وأوروبا. على عكس حركة المرور الأطول في شرق آسيا عبر شمال غرب أوروبا، فإن الطريق البحري الجنوبي عبر قناة السويس باتجاه تقاطع ترييستي يقصر نقل البضائع بأربعة أيام على الأقل.

توسيع للنفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني

يعتقد بعض المحللين أن مبادرة الحزام والطريق وسيلة لتوسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني. صاغ بعض المحللين الجيوسياسيين مبادرة الحزام والطريق في سياق نظرية قلب هالفورد ماكيندر، حيث لاحظ العلماء أن وسائل الإعلام الرسمية لجمهورية الصين الشعبية تحاول إخفاء أي أبعاد إستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق كدافع. وقد استثمرت الصين بالفعل مليارات الدولارات في العديد من دول جنوب آسيا مثل باكستان ونيبال وسريلانكا وبنجلاديش وأفغانستان لتحسين بنيتها التحتية الأساسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على نظام التجارة الصيني وكذلك نفوذها العسكري، لكن المسؤولين الصينيين يؤكدون أن جمهورية الصين الشعبية، بخلاف الغرب الاستعماري، ليس لها أي أطماع استعمارية أو احتلالية للدول، بل تسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء التحالفات الاقتصادية والتجارية والسياسية، في سبيل إرساء السلام في العالم، وليس الفوضى والحروب.

تشمل أهداف مبادرة الحزام والطريق بناء الدولة الداخلية واستقرار الاضطرابات العرقية لمناطقها الغربية الداخلية الشاسعة مثل شينجيانغ ويوننان، وربط هذه المناطق الأقل نموًا، مع زيادة تدفقات التجارة الدولية التي تسهل تكاملًا اقتصاديًا أوثق مع قلب الصين الداخلي.

التّأثير توطيد العلاقات مع الدول والشعوب العربية

ولعل أكثر مايميّز السّياسة الخارجيّة الصّينيّة في الشّرق الأوسط هو تركيزها على تهدئة المنطقة التي توصف عادة بعدم الاستقرار، بسبب الحروب والثّورات الدّاخليّة، عن طريق دعم الأنظمة الحاكمة بغض النّظر عن طبيعتها من النّاحيّة الإيديولوجيّة أو العرقيّة أو الطائفيّة والأهم تأمين أكبر قدر ممكن من الاستقرار الأمني.

وتسعى جمهورية الصين الشعبية، من خلال مؤسساتها المختلفة لتوطيد العلاقات مع شعوب العالم، خاصة الشعوب العربية والانفتاح على العالم مع الاحتفاظ على خصوصيتها التاريخية والثقافية وتقاليدها، لذلك نظمت شركة تعاون الاقتصاد والتقني الدولي للإذاعة والتلفزيون الصينية، بإشراف وزارة التجارة الصينية، دورة تدريبية للإعلاميين الشباب في الدول العربية بمشاركة فلسطينية، في العاصمة الصينية بكين، منتصف الشهر الفائت.

وخلال الدورة التي شاركت بها شبكة طن الإعلامية من فلسطين، أكد مسؤول التعاون الخارجي في الإذاعة والتلفزيون الصيني شانغ جين خلال افتتاح الدورة، عمق العلاقات بين الصين والدول العربية، وأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في بناء جسور التواصل بين الشعوب.

وشدد، على ضرورة تعزيز التعاون الإعلامي بين الصين والدول العربية، مستعرضا دور الإعلام الصيني في دعم التنمية الشاملة، ومبينا إحصاءات تُظهر تطور الإعلام الصيني في مختلف المجالات، من التلفزيون والراديو إلى الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هذه الدورة تمثل خطوة جديدة نحو تعميق الفهم المتبادل وتبادل الخبرات بين الإعلاميين الصينيين والعرب، ما يسهم في بناء إعلام متطور يخدم مصالح الشعوب ويعزز الحوار الثقافي بين الحضارتين.

وتم إطلاع المشاركين في الدورة على نظرة عامة على الصين وبيئة وسائل الإعلام الجديدة، وعلى جغرافية الصين وتاريخها وثقافتها ونظامها السياسي وتنميتها الاقتصادية، ووسائل الإعلام الصينية الجديدة، ومناقشة دور وسائل الإعلام الجديدة وتأثيرها في تنمية المجتمع الصيني.

كما تم تعريف المشاركين إلى إستراتيجيات التواصل عبر الثقافات والتبادلات الإعلامية، وتعليم الطلاب كيفية التواصل بشكل فعّال في بيئة متعددة الثقافات، بما في ذلك العلاقات العامة في الأزمات، وتوجيه الرأي العام والاتصالات الدولية لتحسين مستوى الاحتراف الإعلامي للطلبة.