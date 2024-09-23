جيش الاحتلال يهدد بموجة قصف في العمق اللبناني خلال ساعتين ويدفع لنزوح اللبنانيين

رام الله - وطن: هدد جيش الاحتلال بتوسعة العدوان على لبنان مساء اليوم الاثنين.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال ان جيش الاحتلال سيهاجم خلال ساعتين في العمق اللبناني وسوف يستهدف مدن وبلدات البقاع.

وطالب الناطق باسم جيش الاحتلال اللبنانيين الى الرحيل من تلك البلدات والمدن.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "مستعدون لتغيير تعليمات الجبهة الداخلية في أي وقت"

واضاف ان جيش الاحتلال قصف أكثر من 300 هدف في لبنان.