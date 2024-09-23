بعشرات الصواريخ.. حزب الله يستهدف "عميعاد" ومُجمعات الصناعات العسكرية شمالي حيفا

وطن: قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الاثنين، المقرّ الاحتياطي للفيلق الشمالي، وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد، ومُجمّعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏"زوفولون" شمال مدينة حيفا المحتلة بعشرات الصواريخ.‏

وأعلنت المقاومة في بيانها، أن الاستهادف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت مناطق في الجنوب والبقاع في لبنان.

وأعلن المتحدّث باسم "جيش" الاحتلال، عن سقوط صواريخ في منطقة "عميعاد" جنوب صفد المحتلة، ورصد عدة صواريخ سقطت في منطقة الجليل الأسفل.

فيما قالت القناة الـ12" العبرية إن منزلاً أصيب بشكل مباشر بصاروخ في مستوطنة "غفعات أفني" غربي بحيرة طبريا المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنباءً أولية عن سقوط صاروخ على مصنع بشكل مباشر غرب طبريا المحتلة واندلاع النيران فيه، فيما أكدت سقوط صواريخ في منطقة "كاحال" قرب طبريا المحتلة.

وأشارت إلى سقوط 5 إصابات عند مفترق "غولاني" في الجليل الأسفل عقب سقوط صواريخ فيها.

وأكدت شرطة الاحتلال سماع صفارات الإنذار في العديد من مستوطنات المنطقة الشمالية خلال الساعة الماضية.

ودوت صفارات الإنذار في "حورفيش" و"كاديتا"، و"كيرم بن زمرا"، و"ألكوش" و"أبيريم" بالجليل الغربي. كما دوّت في "بيت هلل" في الجليل الأعلى.

كذلك دوّت صفارات الإنذار في "بيريا"، و"دوفيف"، و"سعسع" وصفد المحتلة، كما دوّت في "كاحال" إلى جانب بحيرة طبريا.