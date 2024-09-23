الصحة اللبنانية: خمسون شهيدا وأكثر من ثلاثمئة جريح في حصيلة أولية للعدوان الاسرائيلي على لبنان

وطن: قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن "غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسين شخص وإصابة أكثر من ثلاثمئة جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

وشنت طائرات الاحتلال الحربية موجتين من عمليات القصف الجوي العنيف على مناطق متفرقة في لبنان، بلغت في الموجة الثانية نحو 300 غارة .