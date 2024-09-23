القسام تعلن إيقاعها رتلا عسكريا في كمين محكم شرق رفح

رام الله - وطن: أعلنت كتائب القسام عن ايقاعها قوات الاحتلال في كمين محكم في مدينة رفح ظهر اليوم.

وقالت القسام في بلاغ عسكري ان مقاتليها تمكنوا من إيقاع رتل من الآليات في كمين محكم معد مسبقاً على خط إمداد القوات المتوغلة شرق مدينة رفح.

وتابعت القسام "تمكن مجاهدونا من استهداف 3 جرافات عسكرية من نوع "D9" ودبابتين من نوع "ميركفاه" أثناء مرورها على مفترق "جورج" الشرقي بقذائف "الياسين 105" وعبوات العمل الفدائي".

وقالت مصادر محلية ان ما لا يقل عن 3 مروحيات هبطت في مكان وقوع الكمين لإخلاء الجرحى والقتلى من الجنود.