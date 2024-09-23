جيش الاحتلال يشن عشرات الغارات العنيفة على بلدات جنوب لبنان

وطن: شن طيران الاحتلال الحربي ظهر اليوم الاثنين سلسلة غارات مكثفة استهدفت عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع تهديدات مصادر أمنية إسرائيلية بشن هجوم واسع جديد على أنحاء لبنان، وفي المقابل أطلقت رشقات صاروخية من لبنان تجاه عدة مواقع عسكرية في الجليل الغربي والجليل الأعلى.

وطالت الغارات عشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان، مع دوي انفجارات هائلة وارتفاع سحب الغبار والدخان.

وكان ملاحظا ان الغارات استهدفت القرى والبلدات المأهولة بالسكان، وهذه القرى تتعرض لقصف لأول مرة منذ بدء العدوان.

وتعد هذه الموجة الثانية من الغارات منذ صباح اليوم على جنوب لبنان.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان جيش الاحتلال شن خلال نصف ساعة نحو 120 غارة على قرى وبلدات في جنوب لبنان.