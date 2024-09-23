استشهاد شاب من الداخل المحتل برصاص الاحتلال قرب الخليل

وطن: استشهد شاب من بلدة الرينة في الداخل المحتل، اليوم الإثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تواجده داخل قاعدة عسكرية، حيث كان يعمل هناك، وزعم الاحتلال أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب، في قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة بيت جبرين بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام العبرية، فإن الحديث يدور عن شاب من الداخل المحتل يعمل داخل القاعدة العسكرية، حيث حاول مهاجمة أحد الجنود وتم إطلاق النار عليه وإصابته.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الفلسطيني كان يعمل داخل قاعدة لاخيش العسكرية، وهي قاعدة تدريب بالقرب من بيت جبرين، حاول مهاجمة جندي في القاعدة، حيث تم "تحييده" بإطلاق النار تجاهه ما ادى الى استشهاده.

وزعمت القناة 12 العبرية، بأن الشاب على ما يبدو حاول السيطرة على سلاح الجندي، وإطلاق النار تجاه الجنود بالمكان.