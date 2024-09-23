شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

رام الله - وطن: اعلـنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الثلاثاء 24/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

المدرسة الهاشمية والمجاورين ، طوب الأمين والمجاورين ، مركز صيانة مرسيدس والمجاورين ،مضخة مصلحة المياه في المنطقة الصناعية والمجاورين ، مصنع حسونة والمجاورين ، مسلخ بلدية البيرة والمجاورين ، أجزاء من قرية بيتين ، شارع البيرة نابلس ومحيط شركة القدس للأدوية ،الخدمات الطبية العسكرية والمجاورين ،المنطقة الصناعية البيرة ، دائرة السير والمجاورين ، مصنع رانيا وسليمان والمجاورين ،شركة فلسطين للتأمين والمجاورين ،مصنع الأعلاف والمجاورين ، شركة ألمنيوم فلسطين والمجاورين ، مصنع حسونة والمجاورين ، كراجات بلدية البيرة والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.