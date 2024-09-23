الاحتلال يهدم منزلا في الجفتلك شمال أريحا

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في قرية الجفتلك، شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجفتلك، وهدمت منزل المواطن نائل مصطفى بني عودة، والمكون من طابقين، والمبني منذ أكثر من 15 عاما في منطقة المثلث.

ويستهدف الاحتلال المواطنين وممتلكاتهم خاصة في مناطق "ج"، بهدف التوسع الاستيطان وإجبار المواطنين على الرحيل.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم. كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.