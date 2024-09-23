جيش الاحتلال يضع المدنيين في جنوب لبنان قي دائرة النار

وطن: في تصعيد جديد، يعتزم جيش الاحتلال تكثيف غاراته في لبنان، واستهداف سكان البلدات في جنوب لبنان، بعد أن بعث اليوم، الإثنين، رسائل نصية (SMS) إلى هواتف السكان في جنوب لبنان يطالبهم من خلالها بمغادرة بيوتهم والنزوح عن بلداتهم، بادعاء وجود أسلحة مخبأة في البيوت.

وجاء في هذه الرسائل النصية أنه "إذا أنت متواجد بمبنى به سلاح لحزب الله، بتعد عن القرية حتى إشعار آخر"، ما يدل على أن جيش الاحتلال بصدد استهداف واسع للمدنيين اللبنانيين، فيما يتوقع أن يرد حزب الله بإطلاق صواريخ بشكل قد يكون مكثف أكثر وأوسع قياسا بالفترة الماضية، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وشن جيش الاحتلال غارات واسعة في لبنان، منذ صباح اليوم، بزعم أن حزب الله يعتزم إطلاق صواريخ بشكل واسع، وأعلن أن غاراته اليوم ستكون أوسع وأشد من الغارات التي شنها أمس.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال ، دانيال هغاري، اليوم، أن الجيش رصد "أسلوبا جديدا" يمارسه مقاتلو حزب الله بتخزين أسلحة في بيوت مدنيين، علما أن جيش الاحتلال يزعم منذ سنين طويلة أن حزب الله يخزن أسلحة في بيوت في قرى جنوب لبنان.

وأضاف هغاري أن حزب الله خطط لإطلاق صاروخ كروز موجه عن بعد من داخل منزل في جنوب لبنان، وقال إنه "في الفترة القريبة سنهاجم أهدافا في لبنان. وندعو من يتواجد بالقرب من أملاك أو بيوت يخبئ حزب الله فيها أسلحة إلى الابتعاد. وحزب الله يشكل خطرا عليكم".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يدرس شن اجتياح بري في لبنان، قال هغاري إن الجيش قدم خططا إلى المستوى السياسي "من أجل إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم".