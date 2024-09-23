الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل ويعتدي بالضرب على آخرين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، كما اعتدت على آخرين بالضرب المبرح.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة الريحية المواطن محمد فهمي الهرش، ومن بلدة يطا الشاب جاد الله ياسر أحمد المصري، كما اقتحمت عدة أحياء في البلدتين، وفتشت عدة منازل لعائلات الطوباسي والهرش والنجار والنواجعة وغيرها، وعاثت خرابا بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، واعتقلت المواطن مراد فؤاد البطران عقب مداهمة منزله، وعدد من المنازل الأخرى وأطلقت قنابل الغاز والصوت وسط البلدة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب في يطا على الشاب محمد أحمد النواجعة ما تسبب بإصابته بكسر في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اعتدت قوات الاحتلال عقب مداهمة حي واد السمن جنوب الخليل، على الشاب نصر أحمد أبو تركي، بالضرب المبرح ما تسبب بإصابته برضوض وكسور.