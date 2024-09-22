طوفان الأقصى في اليوم 353.. الاحتلال يواصل المجازر في غزة والمقاومة تكبده خسائر فادحة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ353، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر جديدة في قطاع غزة. ووفقًا لوزارة الصحة، شهدت الساعات الـ24 الماضية ثلاث مجازر استهدفت عائلات مدنية، مما أدى إلى وصول 40 شهيدًا و58 مصابًا إلى المستشفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء "طوفان الاقصى" في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 41,431 شهيدًا و95,818 جريحًا.

وفي تطور جديد، ارتكب الاحتلال مجزرة في مخيم الشاطئ غربي غزة، حيث قصف مدرسة "كفر قاسم" التي تأوي مئات النازحين.

من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام، عن استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية، إضافةً إلى تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية راجلة في رفح.

وتستمر عمليات المقاومة في تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة، حيث اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 715 ضابطًا وجنديًا منذ 7 أكتوبر، من بينهم 346 خلال المعارك البرية. وترجح المقاومة أن الأعداد الفعلية للقتلى الإسرائيليين أكبر مما يتم الإعلان عنه، بناءً على الوثائق والمشاهد الميدانية.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الــ353: