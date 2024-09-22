بمسيرات "الأرفد".. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً للاحتلال في غور الأردن

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، قصفها بواسطة الطيران المسيّر "الأرفد" هدفاً تابعاً للاحتلال في غور الأردن، شرقي فلسطين المحتلة، لافتةً إلى أنّ هذا يُعد الهجوم الخامس اليوم الأحد.

وأكدت المقاومة، في بيانٍ، أنّ العملية تأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، مشددةً على أنّها مستمرة في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت مصادر الميادين قد أكدت أنّ المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت بسرب من الطائرات المسيّرة أهدافاً في غور الأردن.

وبالتزامن، أفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ سرباً من المسيّرات اخترق من الشرق، ودوّت صفارات الإنذار في بيسان وغور الأردن، كما في جنوبي الجولان.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت تنفيذ 4 عمليات الأحد، مستهدفةً قاعدة الأغوار الشمالية العسكرية التابعة للاحتلال في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، في إحدى العمليات.

وبالطيران المسيّر، نفذت المقاومة عمليتين منفصليتين، وجّهت في الأولى ضربةً في اتجاه هدفٍ حيوي، وفي الثانية وجهت ضربات نحو أهداف جنوبي فلسطين المحتلة.

وفي عملية نُفذت باستخدام صواريخ "الأرقب" (كروز مطور) استهدفت المقاومة مجموعةً من الأهداف في شمالي فلسطين المحتلة.