القسام تعلن قتل وجرح جنود للاحتلال بعملية تفجير عبوة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

وطن: أعلنت "كتائب القسام" الأحد، قتل وإصابة عدد من جنود جيش الاحتلال بعملية تفجير عبوة ضد قوة راجلة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" في بيان على تلغرام، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ضد قوة إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي بيان آخر ذكرت الكتائب أنها استهدفت دبابة من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ"، وجرفة من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية بمدينة رفح في 6 مايو/ أيار الماضي، وسيطرت على معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.

وتسببت العملية العسكرية في رفح بتهجير مئات آلاف المواطنين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.