الرئيس يجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

وطن: اجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأطلع الرئيس، العليمي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الابادة ضد شعبنا في قطاع غزة، وانتهاكات الاحتلال ومستعمريه الارهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد الرئيس الموقف الفلسطيني الداعي إلى وقف العدوان على شعبنا وأرضه ومقدساته، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة.

وشدد الرئيس على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية في قطاع غزة إلى جانب الضفة بما فيها القدس وستواصل القيام بمسؤولياتها.

وبحث الرئيس، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس عباس، قد وصل مساء الجمعة، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس، يوم الخميس المقبل السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة.

وانطلقت أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، يوم الثلاثاء العاشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعنوان: "الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الانسانية للجميع في كل مكان".

وشهدت هذه الدورة حدثا تاريخيا بحصول دولة فلسطين على مقعد رسمي بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمرة الأولى خلال الجلسة الافتتاحية، وذلك تنفيذاً لقرار صدر في أيار/ مايو الماضي.