مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب شرق بيت لحم

وطن: قطع مستوطنون اليوم الأحد، عشرات أشجار الزيتون في منطقتي "خلايل اللوز" و"خلة النحلة" جنوب شرق بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من مستوطني "افرات" والبؤرة الاستعمارية "قفعات عيتام" المقامتين على أراضي المواطنين، قطعوا عشرات أشجار الزيتون تعود لمواطنين من عائلتي أبو كامل والصويص.

بشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق أهالي خلايل اللوز وخلة النحلة، تمثل بمهاجمة منازل المواطنين واطلاق الرصاص الحي، واقتلاع الاشجار.