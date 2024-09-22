زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة.. أيام مفتوحة على الحزن وانتظار المجهول

إن ما نعيشه من واقعٍ مرير في هذه الأيام المفتوحة أمام ريح الحرب لا يشبه مُطلقًا الأيام المفتوحة التي كُنّا نختارها وننظّمها سابقًا في العائلة.

ذكّرتني بذلك الطفلة ذات التسع سنوات عندما كنت أنبّه والدتها بأنّ هذه الأيام ستكون مفتوحةً وأقصد على كُلّ أشكال العدوان الذي يمارسه جيش الاحتلال النازي، فقالت" يا سلام! عنّا أيام مفتوحة بدل يوم واحد". وقبل أن أشرح لها قصدي، استطردت هي قائلة "يعني بدكم تحطّوا لنا بسكوت وحاجات حلوة كُل يوم وناكل قد ما بدنا ونسهر براحتنا؟"

لم أشأ أن أصدمها وأشرت للأُم بأن تسكت هي أيضًا، ثم قُلت لها "ولم لا؟ فلنُحاول أن نجهّز كالسابق ليومٍ مفتوح، واتفقنا أن تعمل والدتها حلويات منزلية وُفق ما يتوفّر لدينا من مواد، وهذا ما أصبحت تتقنه النساء عمومًا في غزة وشمالها في إطار التكيّف مع الواقع، أمّا أنا فأحضرت كميّة من أكياس الشيبس الذي بات يتوفّر في السوق بصناعةٍ محلية باستخدام المفتول الناشف (الكُسكسي)، والمُدهش في ذلك اليوم أنّ قريبي أيضًا اتّصل وأبلغني أنّه أرسل لنا بعض المعجنات وصينية كنافة عربية، ما أدخل السرور علينا جميعًا لتلبية رغبة الطفلة بأن يكون اليوم المفتوح حقيقيًّا؛ أي مفتوحًا على أمل أن ينتهي هذا العدوان الشرس، وأن يختفي الآلام والأحزان.

ولكنّني أفقت صباح اليوم التالي على حُزنٍ سيظلّ مفتوحًا لكُلّ ما تبقى من أيامٍ لهذا العدوان الفاشي. استقبلت خبرًا قاسيًا باستشهاد محامٍ زميلٍ لنا كان قد خرج من مكان نُزوحه كي يتفقد منزله المهدوم علّه يتمكّن من إحضار بعض الأغراض الضرورية، ولأنّ يومه سيكون طويلًا و"مفتوحًا"، يبدو وأنّه قرّر قبلها أن يُدلّل نفسه بشراء إفطارٍ جاهزٍ من بسطة في الشارع، ولكنّ زنّانة العدوّ كانت أسرع من يده التي مدّها ليأخذ الساندوتش، فألقت الطائرة صاروخها لتطير البسطة وصاحبها وطار معهم زميلنا وآخرون كانوا مثله ينوون أن يفتتحوا يومهم برغيف خُبزٍ محشوًّا ببعض أقراص الفلافل.

تنقل الأخبار وقائع هذه الأيام المفتوحة على مصراعيها وتبعات هذا العدوان دون توقُف، حيث توغّل الجيش الصهيوني النازي في الجنوب في مناطق عديدة بدءًا من خانيونس التي كان الجيش قد أعلن انسحابه منها موضعيًا، ولكنه لم ينسحب فعليًا حيث تستمرّ عمليات القصف المباشر في أكثر من مكانٍ في العمق باستكمال التدمير الشامل وجرائم الإبادة، أما عن رفح فليس من السهل وصف حجم الدمار وكيف تُنسف المربعات السكنية كاملة بتفجيرها المُتعمّد. كذلك يطول الاستهداف المباشر في غزة والمناطق الوسطى المنازل وتجمّعات الناس والأسواق وقُرب المخابز وعند مخازن المواد الإغاثية، وضحيّةً لكُلّ هذه الجرائم يوميًا يستشهد العشرات نساءً ورجالًا وأطفالا وذوي وذوات إعاقة حيث تُغلق أيّامهم وحيواتهم للأبد، في سياقٍ تستمر فيها أيضًا حرب التجويع، حيث استهداف مصادر الحصول على الغذاء والماء من ناحية، وإضعاف القدرات البشرية من ناحيةٍ ثانية، مما سيترك أثره عميقًا على المدى الطويل حتى بعد أن يقف هذا العدوان بسنواتٍ وسنواتٍ.

من جهةٍ أخرى، فإنّ أيّام العدوان الطويلة والمفتوحة في الضفة الغربية تُشير إلى حربٍ غير مسبوقة ستستمر طالما ظلّ انفجار الغضب الشعبي مشتعلّا، إذ يرتكبُ فيها جيش الاحتلال جرائم إبادة لا تقتصر على قتل مئات الشبان والأطفال وإعدامهم ميدانيًا، واعتقال الآلاف من المواطنين والمواطنات من مُختلف الأعمار، بل أيضًا تجريف الشوارع وهدم المنازل والبُنى التحتية في كلٍّ من مدينة جنين ومُخيّمها ومُحيطها ومدينة طولكرم ومُخيّماتها والقرى التابعة لها، وكذلك الخليل ونابلس وطوباس والقدس وقرى رام الله وغيرها من البلدات، ويستمرّ تهديد قادة الحرب الفاشيين بأنّهم سيفعلون في الضفة ما فعلوه في قطاع غزة من دمار وإهلاكٍ للبشر والحجر دون رحمة.

وأخيرًا، تتوالى في هذه الأيام خيبات الأمل لأيّ إمكانية في تحقيق أيّ اتفاق، إذ ما زالت حكومة الحرب الصهيونية تتعنّت بإملاء المزيد من الشروط على حركة حماس لإجبارها على الخنوع والركوع، بهدف التصفية الكاملة لما يُسمّى مقاومة للاحتلال، خصوصًا بعد أن أدرك قادة الصهاينة أنّ كسر شوكة الشعب الفلسطيني ليس سهلّا، وأنّ خسائرهم كبيرة سواء من البشر أو التجهيزات العسكرية ما لم يكونوا يتوقّعونه، كما أنّ هذه المراوغة والتهرّب من الوصول لاتفاقٍ بوقف هذا العدوان يستند إلى الدّعم الكامل الذي تتلقاه دولة الاحتلال من الاستعماريين الأوائل؛ أمريكا والدول الأوروبية.

لكن رغم كل هذا، سيبقى الأمل قائمًا بعودة الحياة لطبيعتها، ولا بد أن تختفي هذه الحرب المقيتة وتفاصيلها من أيامنا.

"زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار"