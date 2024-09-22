حزب الله يكشف مميزات صاروخي فادي 1 و2 (فيديو)

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، اليوم الأحد، بطاقة تعريفية تشرح مميزات صاروخي "فادي 1"، و"فادي 2"، واللذين استخدمهما حزب الله، فجر اليوم، خلال استهدافه قاعدة ومطار "رامات دافيد"، وشركة "رافاييل" للصناعات العسكرية لجيش الاحتلال، شمالي فلسطين المحتلة.

وجاء في الفيديوهين اللذين نشرهما حزب الله، إنّ صاروخي "فادي 1"، و"فادي 2"، هما صاروخين أرض - أرض تكتيكيين يستخدمان في القصف المساحي - غير النقطي.

وأشار الفيديو إلى أنّ الصاروخ "فادي 1" يستخدم في القصف المكثّف لإرباك الأنظمة الدفاعية كما أنّه يمكن إطلاقه من مرابض ثابتة ومتحرّكة، كما أنّ الصاروخ يستخدم في تعطيل خطوط الإمداد واستهداف القواعد البعيدة عن الخطوط الأمامية.

ويتميّز الصاروخ "فادي 1" برأس متفجّر بوزن 83 كلغ، وهو من عيار 220 ملم، ويبلغ طوله 6 أمتار، ويصل مداه إلى نحو 70 كلم. وكشف الإعلام الحربي في حزب الله أنّ الصاروخ "فادي 1" دخل الخدمة في العام 2006 خلال حرب تموز/يوليو.

وفي فيديو آخر نشره حزب الله، جاء فيه أنّ صاروخ "فادي 2" يحمل رأساً حربياً شديد الانفجار ما يجعله فعالاً ضد المواقع المحصّنة، سواء للبنية التحتية، والتجمعات الكبيرة للقوات المعادية.

ويتميّز الصاروخ "فادي 2" برأس متفجّر بوزن 170 كلغ، وهو من عيار 302 ملم، ويبلغ طوله 6 أمتار، ويصل مداه إلى نحو 100 كلم. وكشف الإعلام الحربي في حزب الله أنّ الصاروخ "فادي 2" دخل الخدمة في العام 2006 خلال حرب تموز/يوليو.

واليوم، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، خلال تشييع القائد الجهادي الكبير الشهيد إبراهيم عقيل، والشهيد محمود حمد، أننا "دخلنا مرحلة جديدة في المعركة عنوانها معركة الحساب المفتوح".



