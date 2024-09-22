الإغاثة الزراعية وأوكسفام توزعان طرود غذائية للأسر في مخيمي طولكرم ونور شمس

وطن: وزعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) بالشراكة وبتمويل من أوكسفام 2063 طرد غذائي جاف لصالح السكان والأسر النازحة في مخيمي طولكرم ونورش شمس ، وذلك بهدف التخفيف من آثار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت المخيمين .





وعملت الإغاثة الزراعية وأوكسفام على اختيار المستفيدين بالتعاون مع اللجان الشعبية في مخيمي طولكرم ونور شمس و بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أنروا ) ، حيث تم تغطية الحاجة الطارئة لنصف سكان المخيمين لمدة شهر .

وتسعى كل من الإغاثة الزراعية وأوكسفام لسد حاجة الأسر المتضررة من العمليات العسكرية في داخل المخيمين بالإضافة للأنشطة الإغاثية التي تقوم بها كلا المؤسستين في قطاع غزة .

ويذكر أن شمال الضفة الغربية يشهد توترات كبيرة بسبب العمليات العسكرية المركزة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خصوصا في المخيمات ، والتي أدت للمزيد من المعاناة للاجئين وتدمير البنية التحتية فيها.



