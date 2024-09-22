الإغاثة الزراعية تُنفذ مبادرات لصيانة شبكة المياه وتركيب نظام طاقة شمسية لتحسين ظروف النازحين في بيت حانون والزوايدة

وطن: نفذت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مبادرتين هامتين لدعم سكان قطاع غزة المتضررين، شملت صيانة شبكة المياه في بيت حانون وتركيب نظام طاقة شمسية في النقطة الطبية بالزوايدة، في إطار مساعيها المستمرة لتحسين الظروف المعيشية والصحية في المناطق المتأثرة

وفي بيت حانون قامت الإغاثة الزراعية بصيانة شبكة مياه قطر 4 إنش وإعادة تأهيل نظام الطاقة الشمسية لمحطة التحلية في أحياء الزيتون، السلطان، والسكة، حيث تعاني هذه المناطق من نقص حاد في المياه نتيجة الأضرار التي لحقت بالشبكات وتوافد عدد كبير من العائلات النازحة.

وشملت الأعمال حفر وتمديد مواسير جديدة وتوريد ألواح طاقة شمسية وإنفيرتر بقدرة 6 كيلو واط لضمان استمرار ضخ المياه الصالحة للشرب للسكان البالغ عددهم نحو 5000 نسمة

وفي الزوايدة، تم تركيب نظام طاقة شمسية متكامل في النقطة الطبية التي أنشأتها الإغاثة الزراعية لدعم النازحين، في ظل تدمير المنظومة الصحية وتحديات انقطاع الكهرباء المتكرر.

ويخدم النظام أربعة أقسام طبية، ويسهم في استمرارية تقديم الرعاية الصحية لنحو 400 مريض يومياً، مما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة

تشكل هذه المبادرات خطوات حيوية لتحسين الوصول إلى المياه والرعاية الصحية، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة والحد من مخاطر الأمراض بين النازحين.



