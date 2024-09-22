الحراك الوطني الديمقراطي: إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله استمرار لسياسة الاحتلال لطمس الحقائق

رام الله – وطن: أدان الحراك الوطني الديمقراطي، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في فلسطين.

وقال الحراك في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال لتكميم الأفواه ومنع وسائل الاعلام من نقل صور الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والمتواصلة منذ اللحظة الأولى للاحتلال، وشهدت تصاعدا كبيرا منذ السابع من تشرين أول 2023، وانطلاق حرب الإبادة ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وقال الحراك ان قرار الاحتلال يشكل حلقة جديدة في مسلسل استهداف الفلسطينيين والفلسطينيات وخاصة العاملين والعاملات في قطاع الاعلام، كما أن قرار إغلاق مكتب مؤسسة إعلامية في منطقة تصنف (A) أي خاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، بموجب الاتفاقيات الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال، يشكل اعلانا صريحا من الأخيرة، بتنكرها لهذه الاتفاقيات وأنها لم تعد قائمة.

ودعا الحراك كافة المؤسسات الوطنية وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية، للتضامن مع قناة الجزيرة والعمل عبر كافة المنابر المتاحة، للضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء هذا القرار وضمان حرية عمل وسائل الاعلام في فلسطين.