نعيم قاسم: دخلنا معركة الحساب المفتوح وما جرى ليلة أمس دفعة على الحساب

رام الله - وطن: قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم،تعليقا على اطلاق حزب الله 3 رشقات صاروخية على مدينة حيفا ان "ما جرى ليلة أمس دفعة على الحساب في معركة الحساب المفتوح وراقبوا الميدان".

وقال قاسم خلال تشييع جثمان القيادي في حزب الله ابراهيم عقيل "ليلة أمس قدمنا دفعة على الحساب ووصلت 3 رشقات صاروخية إلى منطقة حيفا وأصابت أهدافها العسكرية"، مضيفا "لن نحدد كيفية الرد على العدوان ودخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح".

وأضاف قاسم "مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية وسترون النتائج، ونحن نتابع جبهة الإسناد والمواجهة من خارج الصندوق وسوف نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون".

وجدد قاسن الموقف الذي أعلنه الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ان مستوطني الشمال لن يعودوا الى منازلهم بل سيزداد النزوح وسيتوسع الإسناد والحل العسكري الإسرائيلي يزيد مأزق "إسرائيل" وسكان الشمال.

واكد قاسم ان الحزب تلقى ضربات قوية في الأيام الماضية، لكننا "عدنا أقوى والميدان سيشهد بذلك".

ووجه قاسم رسالة لـ"إسرائيل" قائلا "ستموتون رعباً وسيتفكك اقتصادكم ولن تحققوا أهدافكم ونقلتم المقاومة في فلسطين إلى العالمية

اليوم ونحن في حزب الله تزول الجبال ولا نزول".