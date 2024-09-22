شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الإثنين 23/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

جزء من خربثا بني حارث باتجاه دير قديس ، دير قديس ، نعلين ، المدية ، قبيا ، بدرس

أجزاء من شقبا وتشمل حارة دبي ومصنع الراضي للأبواب والمجاورين



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.