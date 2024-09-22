البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق خدمة الدفع من خلال خاتم وسوار الدفع الذكي

وطن: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني خدمة الدفع من خلال خاتم وسوار الدفع الذكي وذلك في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي وتعزيز حلول الدفع الإلكتروني.

وتتيح هذه الخدمة الرقمية لعملاء البنك إمكانية إجراء عمليات الدفع بشكل رقمي ولاتلامسي باستخدام خاتم الدفع الذكي أو سوار الدفع الذكي دون الحاجة للدفع بالطرق التقليدية أو حتى حمل بطاقة مصرفية.



وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن هذه الخدمة الرقمية الجديدة، تهدف لتشجيع العملاء للتوجه نحو حلول الدفع الإلكتروني، كما أنها تأتي في إطار حرص البنك على تعزيز تجربتهم المصرفية وتحقيق تطلعاتهم من الخدمات الرقمية التي تتغير وتتطور باستمرار وخاصة فئة الشباب.

وأضاف السعدي:" نحرص على مواكبة التطور التكنولوجي والثورة الكبيرة في عالم المدفوعات والخدمات المصرفية، وعملنا مؤخراً على إطلاق العديد من الخدمات الرقمية للتسهيل على عملائنا وتمكينهم من التمتع بالخدمات المصرفية بسرعة وعلى مدار الساعة، وكجزءٍ من هذه الجهود جرى تحديث شبكة الصرافات الآلية وإطلاق خدمة الإيداع الفوري للشيكات وبطاقة الإيداع، كما أننا نواصل التحضير لإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية خلال الفترة القادمة".



وأكد السعدي أن إنجازات البنك المتواصلة وإصداره للخدمات والمنتجات المتميزة بشكل دوري رغم كافة الظروف والتحديات لم يكن ليتحقق لولا توجيهات مجلس الإدارة والخطط الاستراتيجية المعدة مسبقاً والتنفيذ الكفؤ لها من قبل كافة المراتب الإدارية في البنك وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على امتثال كافة أعمال البنك لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ويعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.