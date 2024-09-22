شبكة المنظمات الاهلية: اغلاق مكتب الجزيرة جزء من سياسات الاحتلال في منع نقل الحقيقة

وطن: استنكرت شبكة المنظمات الاهلية بشدة قيام سلطات الاحتلال باغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية بعد اقتحام مقرها في مدينة رام الله الليلة الماضية، وتسليم امر باغلاقها لمدة 45 يوما حيث قام عدد من ضباط وجنود الاحتلال بتمزيق صور الشهيدة شيرين ابو عاقلة، ومصادرة العديد من المعدات، واجهزة الحاسوب والوثائق بعد محاصرة المبنى وتفجير المدخل الرئيسي، واقتحام المقر، واجبار العاملين فيها على مغادرة المكتب تحت التهديد.

واكدت الشبكة في بيان وصل لوطن ان هذا الاستهداف يندرج في اطار محاولات الاحتلال لمنع نقل الاخبار وتغطية جرائمها وطمس الحقائق حيث تعرضت الجزيرة والعديد من القنوات والمحطات الفضائية الى العديد من الاعتداءات والتهديدات وسلسلة من المضايقات والقرارات التي تحد من عملها لمنعها من ممارسة عملها الصحفي والمهني لنقل الحقيقة على ضوء الحرب العدوانية المستمرة ما بعد السابع من اكتوير والتي ادت الى استشهاد مئات الصحفيين، واستهداف وتدمير عشرات القنوات والمؤسسات الاعلامية في قطاع غزة، والضفة الغربية.

واكدت الشبكة في هذا الاطار وقوفها مع الصحافيين قناة الجزيرة والقنوات التي تتعرض لهذه الحرب المفتوحة لمنع نقل الرواية وفضح جرائم الاحتلال، وتطالب بحملة دولية واسعة لكف يد الاحتلال عن المؤسسات الاعلامية المحلية والعالمية العاملة في الاراضي الفلسطينية، وتدعو الى حماية حق العمل الصحفي والاعلامي بحرية وبخاصة وقت النزاع بحسب المواثيق والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات"جنيف"وتطالب بالتدخل الفوري من الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الدولية لوقف انتهاكات دولة الاحتلال وامعانها في استهداف العاملين في وسائل الاعلام والمؤسسات الاعلامية، والضغط عليها للسماح للطواقم الصحفية بالدخول لقطاع غزة وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية ووقف اعتداءات الاحتلال على الصحفيين واعاقة عملهم المهني .