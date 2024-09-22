حزب الشعب يدين إغلاق مكتب «الجزيرة» ويعبر عن ثقته بقدرة وسائل الاعلام المستهدفة على فضح جرائم الاحتلال

وطن: عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم مكتب قناة «الجزيرة» في رام الله، وإغلاقه بعد مصادرة بعض محتوياته ومعدات طاقمها.

وقال حزب الشعب في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن قرار حكومة الاحتلال القاضي بإغلاق مكتب «الجزيرة» في فلسطين، يندرج ضمن السياسية الفاشية لهذا الاحتلال والمعادية أصلاَ لحرية الرأي والتعبير بكل أشكاله، بهدف طمس حقائق جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يقترفها وعصاباته الاستعمارية بحق المدنيين العزل وعموم شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراَ إلى أن ذلك يؤكد على استمرار الاحتلال في حجب المعلومات وملاحقة واستهدف الصحافة والعاملين فيها ومقراتهم، واعتقال واغتيال المئات منهم.

وعبر حزب الشعب عن ثقته بقدرة العديد من وسائل الاعلام العاملة في الأراضي الفلسطينية، على الاستمرار في كشف وفضح انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال الصهيوني وشريكتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الختام، أعلن حزب الشعب عن تضامنه الكامل مع مكتب وطاقم قناة «الجزيرة» كما كل وسائل الاعلام المستهدفة.