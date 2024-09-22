منظمة البيدر: مستوطنون يقيمون حفلا غنائيا في عرب المليحات شمال غرب اريحا

أقام عشرات المستوطنين بعد منتصف الليلة الماضية ولي ساعات الصباح الأولى من يوم الاحد، حفلا غنائيا في قرية عرب المليحات في المعرجات شمال غرب اريحا، بعد اقتحامه بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي ،بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة بعد منتصف الليلة الماضية بحماية من جيش الاحتلال ،ونظموا حفلا غنائيا تخلله رقصات "تلمودية" داخل تجمع عرب المليحات، فيما تجولت مركبات أمن تابعة للاحتلال الإسرائيلي لحمايتهم،ولتأمين هذه الاحتفالات.

وأشار مليحات، أن هذه الممارسات والانتهاكات تندرج في اطار تبادل الأدوار مع المستوطنين، حيث سمحت قوات الاحتلال لمستوطنيها بإقامة هذا الحفل في إطار فرض هيمنتها الكاملة على المنطقة ومحيطها، في وقت يحاصر فيه المواطنين وتنفذ ضدهم هجمات يومية.

وأكد مليحات أن الاحتلال يريد من ذلك ،فرض عمليات التهويد المستمرة، ومنها بث صور المستوطنين يرقصون بكل راحة وطمأنينة، الوصول إلى مرحلة تهجير المواطنين الفلسطينيين من الأماكن التي يريد السيطرة عليها في مناطق الأغوار، وفق مخطط ممنهج تنفذه حكومة الاحتلال مع المستوطنين.