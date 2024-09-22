” الديمقراطية ” إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في رام الله استمرار للعدوان على الصحافة بهدف التعتيم على حرب الإبادة على شعبنا

وطن: دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله ، وذلك بعد اقتحامها صباح اليوم للمدينة التي تعتبرها السلطة الفلسطينية عاصمتها التي تقع في المناطق المصنفة ” أ ” وفق تقسيمات اتفاق أوسلو المشؤوم.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن الإعتداء المتكرر على قناة الجزيرة ، يهدف إلى إسكات المنابر الإعلامية التي تواكب حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني وتظهرها للعالم ، بهدف التعتيم على الجرائم المرتكبة بحقة من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ، وهو يشكل استنمرارا للعدوان على الصحافة والإعلام الذي ما توقف منذ بدء العدوان ، ويشكل انتهاكا لحرية العمل الصحفي والإعلامي التي تكفلها كل المواثيق والإتفاقيات الدولية .

وقالت إن إغلاق مكتب قناة الجزيرة هذا المنبر الإعلامي الحر في رام الله ، وقبله في الداخل المحتل ، يأتي في سياق حربه وانتهاكاته بحق الصحافة والصحفيين الذين يستهدفهم الإحتلال الذين ارتقى منهم المئات شهداء، ويعطي رسالة أن حكومة الفاشيين في إسرائيل تسعى لإطالة أمد العدوان وتوسيعة وجر المنطقة إلى حرب إقليمية بتواطؤ ودعم أمريكي وأطلسي.

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