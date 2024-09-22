من هو الشهيد فادي الذي سميت صواريخ حزب الله على اسمه وقصفت بها حيفا ؟

وطن: استهدف حزب الله، فجر الأحد، مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رافاييل" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، والواقعة في منطقة "زوفولون" شمالي ‏مدينة حيفا المحتلة، بعشرات الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" و"الكاتيوشا".

ويعد هذا الاستخام الأول لصواريخ فادي من قبل حزب الله، ما دفع العديد للتساؤل حول صاحب أسم الصاروخ.

وأطلق أسم فادي تيمنا بالشهيد فادي حسن طويل، شقيق القائد العسكري في حزب الله الذي اغتيل في المعركة الاخيرة وسام طويل.

وُلد فادي الطويل في 1969 في منطقة بيروت الغربية، وينتسب في الأصل إلى بلدة خربة سلم الجنوبية، وسط عائلة مؤمنة ومتواضعة.

انضمّ إلى صفوف المقاومة الإسلامية عام 1982، وخضع لعدَّة دورات عسكرية وثقافية، كما شارك في عدَّة مهمات نوعية، تراوحت بين عمليات رصد، واستطلاع، وكمائن، في عمق الشريط المحتل.

استُشهد في 30/5/1987 مع ثلّة من المقاومين، وذلك ضمن سلسلة عمليات بدر الكبرى، وبقي جثمانه في أرض المواجهة لمدة 8 أيام.