"وأخرجت الأرض أثقالها".. المقاومة في العراق تستهدف هدفاً حيوياً في فلسطين المحتلة

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، هدفاً حيوياً تابعاً للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت في بيان لها، إن "الاستهداف يأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ونُصرةً للشعب الفلسطيني في غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها، "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

ونشرت عبر منصتها في "تلغرام" صورةً تُظهر طائرةً مسيّرةً، تحت عنوان "وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا".