الاحتلال يغلق مكتب قناة الجزيرة في رام الله ويمنعها من العمل لمدة 45 يوما

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أجبر طاقم القناة على مغادرة المكتب بعد اقتحامه، كما أصدر قرارا بمنع القناة من العمل لمدة 45 يوماً.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال استولى على وثائق وأجهزة من مكتب القناة،حيث ودفع بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من المكتب، ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم وأوقفت بث القناة.

وبحسب مراسل الجزيرة فإن قوات الاحتلال حاصرت البناية التي تضم مكتب الجزيرة وسط رام الله وعملت على اقتحامها بعد تفجير باب البناية الحديدي.

وقال مصادر محلية إن جنود الاحتلال مزقوا صورة الزميلة شيرين أبو عاقلة على واجهة مكتب رام الله وخربوا محتوياته.