طوفان الأقصى في اليوم 352.. المقاومة تواصل تكبيد الاحتلال الخسائر وحرب الابادة مستمرة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ352، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وتواصل فصائل المقاومة بمختلف تشكيلاتها، التصدي لجيش الاحتلال وتوغله في قطاع غزة، وتستهدف الأفراد والآليات وتوقع بها إصابات.



وأعلنت كتائب القسام، الاستيلاء على آلية عسكرية مفخخة وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة للاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي التنور بمدينة رفح بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



واستشهد 21 مواطنا، وأصيب آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجو منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الــ352: