موجة غارات جديدة على لبنان و"إسرائيل" تترقب ردا وشيكا من حزب الله

وطن: شن طيران الاحتلال الحربي، مساء اليوم السبت، موجة جديدة من الغارات العنيفة على جنوب لبنان، بينما قالت مصادر عبرية إن "إسرائيل" تتأهب لرد وشيك من حزب الله.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت خلال المساء أكثر من 50 غارة على جنوب البلاد.

وفي تل أبيب، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي إن جيش الاحتلال بادر بالهجوم مساء اليوم عندما لاحظ أن حزب الله يستعد للهجوم.

وتحدث هاغاري عن استهداف 400 منصة صاروخية لحزب الله اليوم شملت آلاف فوهات الإطلاق.

وفي وقت سابق اليوم، شنت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 100 غارة على جنوب لبنان والبقاع الغربي.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن وزير الجيش يوآف غالانت وقّع أمرا جديدا يتعلق بوضع الجبهة الجديدة من حيفا إلى الحدود مع لبنان.

وأشار هاغاري إلى احتمال إطلاق صواريخ من لبنان خلال مدى زمني قريب، قائلا إنه مع احتمالات التعرض لهجمات وقصف صاروخي ستطبق إجراءات خاصة في الشمال.

وفي السياق، ذكر موقع "والا" أن الغارات على جنوب لبنان تأتي ضمن ضربة تستبق إطلاق مئات الصواريخ على "إسرائيل" من حزب الله.

وكان حزب الله اللبناني قد توعد إسرائيل بالقصاص ردا على التفجيرات التي استهدفت أجهزة الاتصال لمقاتلي الحزب واغتيال قيادييْن في وحدة الرضوان في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

رد وشيك وتأهب

في غضون ذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر في جيش الاحتلال أن رد حزب الله قد يأتي خلال الـ24 ساعة المقبلة.

كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر في جيش الاحتلال أن التقديرات العسكرية تفيد بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سيوسع دائرة النار بغية الانتقام.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الجيش مستعد للدخول في حرب شاملة من أجل تغيير الوضع في الشمال.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو استدعي الوزراء وقادة الجيش لمناقشة أمنية في مقر وزارة الجيش في تل أبيب، كما أجرى وزير الجيش يوآف غالانت تقييما للوضع الأمني مع رئيس الأركان ومسؤولين آخرين.

وفي الإطار، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أن هناك استعدادات في "إسرائيل" لتصعيد فوري، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن قيادة حكومة الاحتلال قررت استمرار الهجمات الكبيرة ضد حزب الله.

وقال مصدر مسؤول لهيئة البث إن "إسرائيل" تأخذ بعين الاعتبار أن التصعيد على الجبهة الشمالية قد يقود إلى حرب حقيقية.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن "إسرائيل" وحزب الله يقتربان من حافة الحرب وأن المؤسسة الأمنية تستعد لرد قوي.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك حالة تأهب قصوى في صفوف الجيش تحسبا لهجوم قد يشنه حزب الله.

وقبل ذلك، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن قائد سلاح الجو قوله إن قواته في حالة تأهب قصوى على صعيد الدفاع والهجوم وإنها استنفرت كل قدراتها.

وقالت المصادر إن التأهب في "إسرائيل" يبلغ ذروته، وإن رد الحزب قد لا يتأخر كما حدث بعد اغتيال القيادي فؤاد شكر نهاية يوليو/تموز الماضي في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وخشية رد انتقامي من حزب الله، تم إغلاق شواطئ حيفا وطبريا، كما أعلنت مدينة عكا ومناطق محاذية لها وبلديات في الجليل تعليق الدراسة غدا الأحد بسبب الأوضاع في الجبهة الشمالية.

وتأتي الغارات الإسرائيلية المكثفة اليوم بعد أن أعلنت إسرائيل مرحلة جديدة من الحرب بحجة إبعاد خطر حزب الله وإعادة المستوطنين الى الشمال في مستوطنات الجليل المتاخمة للبنان.

وبدأت المرحلة الجديدة من التصعيد الإسرائيلي بتفجير أجهزة اتصال في لبنان مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة مئات آخرين من عناصر حزب الله، وتلا ذلك قصف مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت كان يجتمع فيه قادة ميدانيون في الحزب مما أدى لاستشهاد اثنين منهم.

صواريخ وحرائق

وفي مقابل الغارات المكثفة على جنوب لبنان والبقاع الغربي، أطلق حزب الله عشرات صواريخ الكاتيوشا على مواقع عسكرية في الجليل والجولان المحتل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 90 قذيفة أطلقت من لبنان، وأضاف أن القبة الحديدية اعترضت عددا منها وسقط بعضها في مناطق مفتوحة.

وقد أعلن حزب الله -في بيانات منفصلة- أنه قصف قاعدة الدفاع الجوي الصاروخي الأساسية لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا، ‏وقوات تابعة للفرقة 146 في ثكنة أدميت، ومركز كتيبة استطلاع 631 التابعة للواء غولاني في ثكنة راموت نفتالي، وثكنة زرعيت.

وأضاف أن مقاتليه قصفوا أيضا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل، ومقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في عدد من المواقع المستهدَفة.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصواريخ التي أطلقت من لبنان تسببت في إصابة مبنيين في شمال صفد وفي مستوطنة راموت نفتالي، بالإضافة لاندلاع حرائق في عدة مناطق بالجليل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم الدفع بـ10 فرق إطفاء لإخماد حرائق اندلعت في أحراش بيريا في صفد بسبب صواريخ حزب الله.

وفي السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن صاروخا سقط على الطريق السريع 89 بالقرب من عين زيتيم في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

المصدر : الجزيرة