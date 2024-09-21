الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تنظم مسيرة حاشدة تنديداً باستمرار عدوان الاحتلال على غزة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وممثلين عن أحزاب ألمانية.

وشارك في التظاهرة ديتلف غريشي عضو البرلمان السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني، الرئيس الفخري للجمعية الالمانية الفلسطينية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في الشارع الرئيسي بالمدينة العلم الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وازدواجية المعايير ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال والصحفيين على الهواء مباشرة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى القطاع.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان إن العالم والمجتمع الدولي يرفض الاحتلال وجرائم حرب الابادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة ويدرك تماما أن هذا الاحتلال غير قانوني للأراضي الفلسطينية.

وطالب اصلان، بالضغط الفوري لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار،

كما دعا الى تكثيف الجهود من أجل العمل على تطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن كي ينال الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس.