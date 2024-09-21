القسام: نقدر للبنان دفعه أثمانا نصرة لغزة ودفاعا عن الأقصى

وطن: أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لـ المقاومة في لبنان دفعهم لـ "أثمان" دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك ونصرة لشعب غزة؛ وتأكيدهم المستمر على عدم وقف جبهة الإسناد إلا بوقف العدوان على غزة مهما كانت التضحيات.

وقالت كتائب القسام في بيان لها اليوم السبت: "إننا على ثقة بأن هذه الضربات ستزيدهم قوةً وصلابةً وإصراراً على مواصلة المقاومة على طريق القدس، ونقول لهم بأن فلسطين لن تنسى كل من وقف إلى جانبها وساندها خلال محنتها في وجه الإرهاب الصهيوني".

وتابعت: "نحن على ثقة بأن هذا الاحتلال الإسرائيلي بمغامراته غير المحسوبة وعربدته في المنطقة ليعجّل بنهايته واندحاره عن أرضنا ومقدساتنا".

ونعت "القسام" في بيانها القائد إبراهيم عقيل، ومعاونه القائد أحمد وهبي "الحاج أبو حسين سمير"، وثلة من إخوانهم المجاهدين، وباستشهاد العشرات وجرح الآلاف في مجزرتي الثلاثاء والأربعاء.

وجاء في بيان القسام: "تذكر الكتائب للشهيد عقيل دوره المهم الذي اضطلع به من أجل فلسطين؛ والخدمات الجليلة التي قدمها لفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان".

ونوهت إلى أن الشهيد إبراهيم عقيل "أشرف على خطة تحرير الجليل؛ أول مشروع عربي يهدف لتحرير جزء من أرض فلسطين".

وتقدمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، بالتعزية "القلبية الصادقة" لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، وعموم الشعب اللبناني الشقيق.