حزب الشعب ينعى القائد الوطني الشيوعي نعيم الأشهب

وطن: تتقدم قيادة حزب الشعب وكوادره وكل رفاق ورفيقات الحزب وأنصاره، بأحر التعازي والمواساة لأسرة الرفيق الراحل القائد الوطني الشيوعي الكبير نعيم الأشهب "أبو بشار" ولزوجته المناضلة الرفيقة أم بشار، ولأبنائه ولآل الأشهب الكرام داخل وخارج الوطن.

وتوفي الأشهب صباح اليوم السبت الموافق في العاصمة التشيكية براغ، عن عمر يناهز الـ95 عاماَ، وذلك بعد عقود طويلة حافلة بالنضال والتضحية والصمود، كان خلالها متمسكاَ بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة، ومدافعاَ صلباَ عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والديمقراطية لجماهير شعبنا.

فيما يلي نص بيان حزب الشعب:

حزب الشعب ينعى القائد الوطني الشيوعي الكبير نعيم الأشهب

* شمس نضاله ومواقفه لن تغيب ابدًا

وإنا باقون على العهد.

بمزيد من الحزن والأسى الكبير، ينعى حزب الشعب الفلسطيني، ممثلاَ في الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم كوادر ورفيقات ورفاق الحزب وأنصاره، المناضل الكبير والقائد الوطني والشيوعي، السنديانة الحمراء الرفيق:

نـعـيـم عـبـاس الأشـهـب

"أبو بشار"

أحد رواد الحركة الوطنية والشيوعية في فلسطين

ومؤسسي حزب الشعب الفلسطيني وعضو مكتبه السياسي الأسبق

وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية

والذي وافته المنية صباح اليوم السبت الموافق في العاصمة التشيكية براغ، عن عمر يناهز الـ95 عاماَ، وذلك بعد عقود طويلة حافلة بالنضال والتضحية والصمود، كان خلالها متمسكاَ بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة، ومدافعاَ صلباَ عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والديمقراطية لجماهير شعبنا.

لقد كان الرفيق الراحل "أبو بشار" طوال حياته، متمسكاَ بهوية الحزب الفكرية وبرؤيته السياسية التي جسدتها نضالات الرفاق والرفيقات في كل أماكن تواجدهم التي تشتت مع النكبة، وفي كل ميادين ومحطات الكفاح الوطني، دون أن تنحرف البوصلة للحظة من اللحظات عن هدفهم النضالي والاجتماعي والديمقراطي.

لقد تعرض الرفيق الراحل نعيم الأشهب على مدار عدة عقود ماضية، وخاصة في فترات خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، للعديد من الملاحقات والمطاردات من قبل أجهزة المخابرات والقمع المختلفة، ما أضطره في العديد من المحطات التاريخية للاختفاء عدة أعوام. كما اعتقل وسجن عدة مرات في العديد من الحقب التاريخية، تعرض خلالها للتعذيب الوحشي والعزل الإنفرادي، قبل أن تقوم قوات الاحتلال بعد اعتقاله بفترة، بإبعاده ونفيه إلى خارج الوطن.

ولم تثنه سنوات الاعتقال الطويلة والتعذيب الوحشي الذي تعرض له خلالها عن مواصلة طريقه النضالي، حيث كان نموذجاَ للمناضل المبدئي والصلب دفاعا عن حقوق شعبه وعن مبادئه التي آمن بها.

لعب الرفيق نعيم الأشهب، دوراَ مميزاَ في تطوير نشاط الحزب وفروعه خارج الوطن، وفي توسيع وتعزيز علاقاته بالأحزاب الشيوعية والتقدمية وحركات التحرر الوطني حول العالم، وكذلك في النشاط الفكري والثقافي للحزب، وأيضاَ في التحضير والعمل الدؤوب لإعادة تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني عام 1982، وخاض مع الحزب كل معاركه الوطنية والاجتماعية بروح نشطة ومثابرة.

تميز الرفيق الراحل نعيم الأشهب بالتزامه المبدئي العالي بالمنهج العلمي وبالفكر الشيوعي الذي يقوم على رفض الاستغلال الطبقي والقومي، وعلى النضال من أجل التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والاشتراكية، وتميز كذلك بجرأته النقدية للنواقص والأخطاء السياسية والمسلكية في التجربة الحزبية والوطنية الفلسطينية، وكان الرفيق الراحل متميزا في اخلاصه العميق لانتمائه الفكري والسياسي التقدمي والشيوعي.

إن حزب الشعب الفلسطيني فقد اليوم أحد مؤسسيه وقادته البارزين، وعزاؤنا أن شمس نضاله ومواقفه لن تغيب عنا ابداَ، وإنا باقون على العهد مدافعين عن قضايا شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، وعن مبادئ وقيم العدالة الاجتماعية والاشتراكية.

إن قيادة وكوادر وكل رفاق ورفيقات حزبنا وأنصاره، يتقدمون بأحر التعازي والمواساة لأسرة الرفيق الراحل "أبو بشار" ولزوجته العزيزة المناضلة الرفيقة أم بشار، ولأبنائه ولآل الأشهب الكرام داخل وخارج الوطن.

نم قرير العين يا رفيقنا "أبو بشار" فإرثك الكفاحي سيبقى خالدا فينا وسيبقى منارة ونبراساَ يهتدي به رفاقك والأجيال القادمة

اللجنة المركزية

لحزب الشعب الفلسطيني

21/٩/٢٠٢٤