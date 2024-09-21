الأورومتوسطي: الاحتلال استهدف 8 مدارس بغزة استشهد فيها 267 مواطنا منذ بداية سبتمبر

وطن: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عدد المدارس المستهدفة من جيش الاحتلال ارتفع إلى 21 في قطاع غزة، منها 8 مدارس منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، ما أدى لاستشهاد 267 مواطنا وإصابة المئات بجروح.

وأشار المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم السبت، إن الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الزيتون أدى إلى استشهاد 13 طفلاً وست نساء إحداهن حامل واستشهد جنينها وعمره ثلاثة أشهر، إلى جانب إصابة 30 آخرين بينهم تسعة أطفال أصيبوا بحالات بتر.

وقال "الأورومتوسطي" إن فريقه الميداني والقانوني توجه إلى المدرسة المستهدفة بعد قصفها مباشرة، ولم يرصد أي مظاهر مسلحة فيها، فيما أظهرت عملية مراجعة لطبيعة الضحايا أنهم مدنيون وأغلبهم من النساء والأطفال.

وأكد أن استهداف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين لا يستند إلى أي مبرر فعلي، ويشكل انتهاكاً صارخًا لمبادئ التمييز والضرورة العسكرية والتناسبية وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

واستشهد 22 مواطنا وأصيب آخرون اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف مدرسة الزيتون "ج" في منطقة عسقولة جنوب شرقي مدينة غزة، بصاروخ F16، علماً أن المدرسة تعرضت لاستهدافين إسرائيليين خلال العدوان على القطاع.

وذكرت وزارة الصحة أن 22 شهيدًا ارتقوا وأصيب 30 اخرون، غالبيتهم نساء وأطفال، في هذه المجزرة.

وتواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 351 تواليًا، بالتزامن مع استمرار ارتكاب المجازر ضد المدنيين وقصف البيوت على رؤوس ساكنيها.