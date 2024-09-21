“ستغرق أنت وجنودك في رمال رفح”.. القسام تسيطر على آلية مفخخة ومسيّرة إسرائيلية جنوب غزة

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، الاستيلاء على آلية عسكرية مفخخة وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

“سلاح مليء بالمتفجرات”

وكشفت القسام في مقطع الفيديو استيلاء مقاتليها على الآلية والمسيّرة، وظهر خلاله مقاتل من كتائب القسام وهو يشير نحو عربة عسكرية وقال “يحاربنا بسلاح مليء بالمتفجرات لا يوجد به جنود.. نقول لكم قاتلونا بجنودكم.. ستغرق أنت وجنودك في رمال رفح”.

وقال المقاوم “سيتم تفكيك هذه الآلية المليئة بالمتفجرات” ثم شرع في تفكيكها وقال “جنودهم خايفين يجو عنّا والله لنشرب من دمهم، تبعت جنودك.. نخبط على رأسهم”.

وبيّن مقطع الفيديو أجزاء عديدة من الطائرة المسيّرة، وأظهر المقاوم وهو يفحص أجزاء مختلفة من الطائرة.

قتل وإصابة جنود

وأمس الجمعة، أعلنت كتائب القسام -في بيان مقتضب على تليغرام- قتل وإصابة عدد من الجنود "الإسرائيليين" داخل منزل تحصنوا فيه بجنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة للاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي التنور بمدينة رفح بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وتنشط فصائل المقاومة الفلسطينية بمختلف تشكيلاتها في التصدي لجيش الاحتلال وتوغله في قطاع غزة، وتستهدف الأفراد والآليات وتوقع بها إصابات.

المصدر : الجزيرة مباشر