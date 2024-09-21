ارتفاع عدد شهداء العدوان على الضاحية إلى 37.. وعمليات رفع الأنقاض متواصلة

وطن: أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، إلى 37 شخصاً بينهم أطفال ونساء.

وقال مركز العمليات في بيانٍ له إنّ "الحصيلة هذه لا تزال قابلة لمزيد من الارتفاع في ظلّ تواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض".

بدوره، أشارت مصادر لبنانية، إنّ منطقة الغبيري في بيروت تتحضر لتشييع عدد من شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، أكّد وزير الأشغال اللبناني، علي حمية، في إطار جولته في مكان العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية، أمس الجمعة، أنّ "إسرائيل" ارتكبت من خلال عدوانها على الضاحية مجزرةً حقيقية، مضيفاً أنّ "الاحتلال يجرّ المنطقة إلى حرب".

من جهته، أكّد وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، أنّ الاعتداءات "الإسرائيلية" الأخيرة على لبنان تدفعنا إلى تكثيف الجهود الاستعلامية والميدانية.

وقال في مؤتمر صحافي في أعقاب اجتماع استثنائي للمجلس الأمني المركزي في لبنان، "ناقشنا التحقيقات المرتبطة بالتفجيرات التي طالت لبنان، وأكدنا ضرورة متابعة حركة الكاميرات وكيفية تصرف الأجهزة الأمنية".

وأضاف المولوي أنّ المجلس الأمني الداخلي المركزي سيبقى في حالة اجتماع مفتوح لمواصلة التحقيقات ومواكبة التطورات.

وفجر اليوم السبت، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، كوكبة من مقاتليها شهداء على طريق القدس، في إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنىً سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الجمعة، وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحى المدنيين من بينهم القائد الجهادي الكبير، إبراهيم محمد عقيل، والقائد أحمد محمود وهبي.





المصدر: الميادين