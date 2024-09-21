«الديمقراطية» تنعي كوكبة من كادرها الميداني.. شهداء في المواجهة البطولية في قطاع غزة

وطن: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً، نعت فيه كوكبة من كادرها الميداني، في قطاع غزة في المواجهة البطولية التي يخوضها شعبنا ومقاومته ضد الاحتلال والغزو البربري للقطاع وأكدت الجبهة الديمقراطية في هذا السياق، أن تضحيات شعبنا وبطولاته الأسطورية، لن تثمر إلا انتصاراً على حكومة الاحتلال وجيشها، وأن الدماء التي روت تراب القطاع، سوف تزهو مستقبلاً زاهراً، وربيعاً دائماً، يستعيد فيه القطاع تألقه جزأ لا يتجزأ من الوطن السيد المستقل، بعاصمته الأبدية القدس.

وفيما يلي أسماء الشهداء الأبطال:

1) الرفيق الشهيد محمود فوزي الشاعر(18عاماً) أحد كوادر اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني استشهد في مجزرة المواصي في 9/9/2024، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 100 شهيد وجريح، وعدد من المفقودين.



2) الرفيقة الشهيدة شيماء جبر الشاعر(18عاماً) الكادر الميداني في لجان العمل النسائي في الجبهة الديمقراطية استشهدت في9/9/2024، في مجزرة المواصي التي ارتكبتها قوات العدو وذهب ضحيتها أكثر من 100 شهيد وجريح، وعدد من المفقودين.

3) الرفيق الشهيد إبراهيم بهجت بهلول(35عاماً) الكادر الميداني في كتلة الوحدة العمالية للجبهة الديمقراطية استشهد يوم 15/9/2024 إلى جانب عدد من أفراد عائلته، في قصف غادر استهدف منزله في حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.

4) الرفيق الشهيد فهد محمود أحمد أبو غبن (35عاماً) الكادر الميداني في كتلة الوحدة العمالية للجبهة الديمقراطية، ومسؤول لجنة الطوارئ في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة. استشهد وهو يتابع مهامه الإغاثية يوم 17/9/2024 ، مع مجموعة من شبان المخيم استهدفهم قصف إسرائيلي غادر.

5) المهندس الزراعي، الرفيق الشهيد محمد الشيخ (أبو العبد) العضو في التجمع الديمقراطي للمهندسين الزراعيين، والعضو الناشط في مؤسسة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، استشهد يوم 19/9/2024، في غارة وحشية استهدفت منزله في حي الدرج، شرق مدينة غزة ما أدى إلى استشهاده وجميع أفراد أسرته، وعدد من أفراد عائلته.

6) القائد الميداني في «قوات الشهيد عمر القاسم»، الرفيق الشهيد عصام فوزي الشاعر الذي استشهد وهو يؤدي واجبه القتالي، في مواجهة قوات العدو، غرب مدينة رفح في 19/9/2024.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها، بتجديد العهد والوفاء، لفلسطين وشهدائها، ولكل الشعوب العربية، وأحرار العالم، الذين يقفون إلى جانب شعبنا في نضاله، وصموده، من اجل حريته واستقلاله وصون كرامته الوطنية.