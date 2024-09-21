الاحتلال يشن عشرات الغارات على عدة بلدات جنوب لبنان

وطن: شن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات الغارات العنيفة التي استهدفت عددا من البلدات جنوب لبنان والبقاع الغربي.

واستهدف الطيران الحربي بلدات النميرية، وزفتا، وانصار، والزرارية، وكونين، وعناتا، والخردلي، والشرقية والمحمودية، ودير سريان، وزوطر، والقطراني، وميس الجبل، وعلما الشعب، ودير الزهراني، ورومين، وبرغز، ومرتفعات جبل الريحان، وجبل صافي، ومجرى نهر الليطاني في الجنوب، وسحمر، وشميسة ولبايا في البقاع الغربي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وخرق جدار الصوت في الأجواء اللبنانية.