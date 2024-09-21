"معاريف": الشمال انهار.. ونصر الله غير مرتدع

وطن: شدّدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، على أن "الشمال انهار.. وأن الأمين العام لحزب الله ليس مرتدعاً عن حرب شاملة"، وأكدت في الوقت عينه غياب أي منطق بشأن شنّ هجوم برّي في الجبهة الشمالية، محذرة الحكومة الإسرائيلية من القيام بذلك، لو كان هناك "حكومة عقلانية".

وقالت في تقرير لها، إن "النهاية ليست في الأفق، والدعوة إلى شن هجوم تتزايد انطلاقاً من اعتقادٍ خاطئ بأنه سيوفر الحل".

ودعت، الحكومة إلى إيجاد الأجوبة على مجموعة من الأسئلة قبل البدء بمعركة موسّعةً في جبهة الشمال، منها إيجاد الحلول بشأن القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة لحزب الله، وبشأن قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي "المنهك من التعامل مع جبهة أخرى ضد عدو قوي"، والقدرة على تحمّل الثمن الاقتصادي، وبشأن الخطط في حال تدخل إيران في المعركة.

وأوضحت "معاريف" أن "الجيش" لم يعد متفوّقاً فيما يتعلق بالأسلحة، في حين أن الاعتبار الرئيسي في الهجوم هو تفوق الجانب المهاجم، في الأسلحة أو أساليب القتال أو القوة البشرية، فضلاً عن القدرة على الصمود في وجه التطورات الدولية المتوقعة، معتبرةً أن الوضع الإسرائيلي في ذلك "ليس مشرقاً على الإطلاق".

وأكدت أن الهجوم في الجبهة الشمالية، في ظل غياب الرد الإسرائيلي الكافي على هجوم الطائرات المسيرة والصواريخ، ليست بالخطوة السهلة، وثمنه سيكون باهظاً جداً، خاصةً أنّ الجيش الإسرائيلي منهمك حالياً عن إيجاد حلّ لحرب الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وحذرت أن الهجوم في الشمال، يفرض على "الجيش"، تركيز الغالبية العظمى من القوة المتاحة للجبهة، في حين يقاتل الآن في جبهتين مفتوحتين، واحدة في الضفة الغربية، والأخرى في قطاع غزة. وأشارت إلى ضرورة، أن ينهي "الجيش" على الأقل قتاله في غزة.

وحمّلت مسؤولية الفشل في إدارة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على الحكومة الإسرائيلية، وخاصةً رئيسها بنيامين نتنياهو. واعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية لم تستطع تحقيق أهداف الحرب، وهي إلى جانب إعادة الأسرى في القطاع، "الإطاحة بحكم حماس في غزة".

ودعت إلى تشكيل حكومة بديلة، تستطيع إنجاز أهداف الحرب، والسيطرة على توزيع المساعدات في القطاع، وهي مهمة "ما زالت في أيدي حماس، ولم يتم القيام بأي شيء تقريباً في هذا الصدد".

وختمت الصحيفة، عبر التشكيك في قدرة الحرب في الشمال على إيقاف إطلاق الصواريخ، ومنع حزب الله من مواصلة حرب الاستنزاف. وقالت إن حزب الله لديه "مساحات شاسعة تحت تصرفه، ويمكنه الانسحاب إلى شمال لبنان وربما حتى إلى سوريا ومواصلة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من هناك"، ما يختلف عن قطاع غزة، ووضع المقاومة الفلسطينية فيها، "التي ليس لديها مكان تنسحب إليه، وتتركز بالكامل في منطقة قطاع غزة الصغيرة نسبياً".

وسألت "هل تملك الحكومة إجابة على هذه الاحتمالات؟ هل فيها من يفكر في اليوم التالي بعد سنتين أو ثلاث من حرب الشمال؟"، وأشارت إلى المشاكل الاقتصادية، التي تنطوي عليها مثل هذه الحرب، ورد إيراني محتمل، وعواقب العلاقة الصعبة بين رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية والعسكرية على إدارة المعركة.

المصدر: "معاريف" + "الميادين"