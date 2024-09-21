الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة

وطن: قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس واليوم السبت (20) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون محررون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل، وجنين، وقلقيلية، والقدس.

وأشار نادي الأسير الى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني في البلدات، إضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتّدمير في منازل المواطنين.

ووفق نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.