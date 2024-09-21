50 شهيداً في ساعات.. الاحتلال يواصل إبادته الجماعية في قطاع غزة

وطن: استشهد 50 مواطناً، خلال الساعات الأخيرة الماضية من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 4 شهداء، إضافة إلى عدد من الجرحى في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف، فجر السبت، مجموعة من الأشخاص في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الشيخ ناصر.

كذلك، طال قصف مدفعي إسرائيلي المنازل في حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، كما المنازل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، شمال القطاع.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عدداً من القذائف في اتجاه شاطئ بحر بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

ويُضاف هؤلاء الشهداء إلى حصيلة العدوان الإسرائيلي التي وصلت إلى 41272 شهيداً و95551 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق آخر المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.