الحزب الشيوعي الفلسطيني يدين اغتيال القائد ابراهيم عقيل

وطن: أدان الحزب الشيوعي الفلسطيني عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية يوم أمس والتي أدت الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، من المدنيين اللبنانين ومقاتلي حزب الله وعلى رأسهم القيادي الكبير الشهيد ابراهيم عقيل، والذي يعتبر من القادة التاريخين لحزب الله اللبناني، والذي لعب دوراً محوراً ومركزياً في تطوير قدرات الحزب العسكرية والتنظيمة، كما كان له دور بارز في دعم حركات المقاومة في فلسطين المحتلة.

واعتبر الحزب الشيوعي الفلسطيني في بيانه الذي وصل وطن، أن عملية الاغتيال الجبانة والاعتداءات الإرهابية التي سبقتها، تهدف إلى ترهيب اللبنانيين وإخضاعهم لشروط العدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأميركية، ومنع القوى الوطنية اللبنانية عن مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربية، وإحكام سيطرته الأمنيّة على المنطقة برمّتها، وتكريس نفوذ القوى الامبريالية وسيطرتها على منابع النفط وطرق التجارة والحفاظ على التفوق العسكري والأمني النوعي لإسرائيل التي تؤدي وظيفة عضوية مركزية في خدمة هذا المشروع.

وتوجه الحزب الشيوعي الفلسطيني إلى الشعب اللبناني الشقيق، وإلى حزب الله بتعازيه القلبية الحارة برحيل القائد الوطني الكبير إبراهيم عقيل، والذي قضى شهيدا في الإعتداء الأرهابي الصهيوني الذي استهدف الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، كما قدم تعازيه لكل الشهداءالذين سقطوا معه في نفس اليوم.